Экс-президент США Джордж Буш-старший, который умер 30 ноября в возрасте 94 лет, отправился к своей жене Барбаре. Такое мнение в twitter высказал актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.

Он написал, что "президент Буш оставил всех нас ради совершения финального полета, назначение которого неизвестно". Каждый должен "на минуту посмотреть вверх и сказать ему тихое спасибо".

Напомним, жена 41-го президента США Барбара Буш умерла 17 апреля 2018 года в возрасте 92 лет.

Сын Джорджа Буша-старшего, 43-й президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш-младший рассказал, каким был его покойный отец.

President Bush has left us for one last flight but his destination isn't unknown. He's flying into the arms of the love of his life, Barbara. This evening, each of us should take a minute to look up and offer him a silent thanks. FULL STATEMENT: https://t.co/XbuFYztrmg