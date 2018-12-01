Участники украинской карательной операции по подавлению восстания на Донбассе в 2014 году, попав на фронт, творили, что хотели: грабили и расстреливали мирных жителей, рассказал бывший боевик АТО Дмитрий Резниченко.

По его словам, на войну отправлялись маргиналы, которыми двигали отчаяние и жажда обогащени. Они шли на фронт или погибнуть, или вернуться героями, отметил Резниченко. Он сам слышал о том, как боевики убивали мирное население, а потом списывали эти расстрелы на "сепаратистов". Националист знает, что целые батальоны совершали грабежи жителей Донбасса.

"”Святая Мария“ такую славу себе приобрела, и „Торнадо“", - уточнил Резниченко в эфире одного из украинских каналов.