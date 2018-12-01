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Ветеран АТО рассказал о преступлениях ВСУ в Донбассе: "грабили и расстреливали"
1 декабря 2018, 21:52 [ «Аргументы Недели» ]
Участники украинской карательной операции по подавлению восстания на Донбассе в 2014 году, попав на фронт, творили, что хотели: грабили и расстреливали мирных жителей, рассказал бывший боевик АТО Дмитрий Резниченко.
По его словам, на войну отправлялись маргиналы, которыми двигали отчаяние и жажда обогащени. Они шли на фронт или погибнуть, или вернуться героями, отметил Резниченко. Он сам слышал о том, как боевики убивали мирное население, а потом списывали эти расстрелы на "сепаратистов". Националист знает, что целые батальоны совершали грабежи жителей Донбасса.
"”Святая Мария“ такую славу себе приобрела, и „Торнадо“", - уточнил Резниченко в эфире одного из украинских каналов.
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