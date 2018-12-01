МИД Польши подсчитал число работающих в стране украинцев

Глава МИД Польши Яцек Чапутович на заседании украинско-польского форума партнерства в Киеве в субботу назвал число работающих в стране граждан Украины, отметив, что все они трудятся во благо польской экономики.

По словам министра, украинцы задействованы в ключевых сферах экономики: строительстве, сельском хозяйстве, услугах. А в вузах Польши учатся почти 40 тысяч студентов из Украины.

Бывший премьер-министр и будущий кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила ранее, что трудовая миграция украинцев приняла характер массового панического бегства.