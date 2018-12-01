Священники канонической УПЦ вызваны в СБУ на допрос

Около 20 священников Ровенской епархии и неуточненное число Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) вызвали сегодня на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ). Порошенко: "пальцы веером" Московский патриархат расставлять больше не будет

Об этом сообщается на сайте УПЦ. О вызове на допрос в СБУ на 5 декабря сообщили, в частности, архимандрит Иларион и другие священнослужители в Ровенской области.

Священники вызваны как свидетели. Чего именно - они не знают.

Вчера стало известно, что сотрудники СБУ проводят обыски по месту проживания митрополита Павла - наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата.