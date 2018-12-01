Порошенко объявил начало сборов резервистов в украинских областях

Сборы резервистов начались в регионах Украины, где введено военное положение, заявил сегодня украинский лидер Петр Порошенко. "Будут проведены учебные сборы с резервистами и территориальной обороной", - сообщил он.

Также на особый режим работы переводится оборонно-промышленный комплекс Украины. Данные заявления Порошенко сделал во время передачи техники военным. Он также отметил, что введенное на 30 дней военное положение на Украине поможет укрепить оборону и повысить способность защитить украинцев от удара врага.

Ранее Мария Захарова предположила, с какой целью ввел военный режим на Украине Петр Порошенко. Исключительно на то, чтобы поддержать падающий электоральный рейтинг Порошенко на гребне очередной русофобской волны.