Петр Порошенко заявил, что в случае получения автокефалии он гарантирует конституционное право на свободу вероисповедания, но ни при каких обстоятельствах не позволит УПЦ "расставлять пальцы веером". На Украине объяснили обыски у митрополита "отжимом" Киево-Печерской лавры

Он добавил, выступая в эфире украинского телеканала, что верующие на Украине будут сами решать, в какую церковь ходить, и "никто никого ни к чему не будет подталкивать".