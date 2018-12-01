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Порошенко: "пальцы веером" Московский патриархат расставлять больше не будет

1 декабря 2018, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

Порошенко: "пальцы веером" Московский патриархат расставлять больше не будет
пресс-служба президента Украины

Петр Порошенко заявил, что в случае получения автокефалии он гарантирует конституционное право на свободу вероисповедания, но ни при каких обстоятельствах не позволит УПЦ "расставлять пальцы веером".

На Украине объяснили обыски у митрополита "отжимом" Киево-Печерской лавры

На Украине объяснили обыски у митрополита "отжимом" Киево-Печерской лавры

Он добавил, выступая в эфире украинского телеканала, что верующие на Украине будут сами решать, в какую церковь ходить, и "никто никого ни к чему не будет подталкивать".

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//В мире

МИД Польши подсчитал число работающих в стране украинцев

МИД Польши подсчитал число работающих в стране украинцев

Глава МИД Польши Яцек Чапутович на заседании украинско-польского форума партнерства в Киеве в субботу назвал число работающих в стране граждан Украины, отметив, что все они трудятся во благо польской экономики.

//В мире

Пушков высказался о словах нового президента Грузии о сотрудничестве с Россией

Пушков высказался о словах нового президента Грузии о сотрудничестве с Россией

Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление новоибранного президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая не собирается возобновлять сотрудничество с Россией.

//В мире

Порошенко назвал сроки "объединительного собора"

Порошенко назвал сроки "объединительного собора"

Украинский лидер Петр Порошенко утром в субботу, 1 декабря, назвал возможные сроки "объединительного собора" православной церкви на Украине. Об этом говорится на официальном сайте политика.

//В мире

Видео, как замминистра в прямом эфире напал на депутата Рады

Видео, как замминистра в прямом эфире напал на депутата Рады

На украинском телеканале произошел конфликт между замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрием Грымчаком и нардепом и лидером партии «Наши» Евгением Мураевым.

//Общество

В Лефортово у украинских моряков отобрали военную форму и посадили в «одиночки»

В Лефортово у украинских моряков отобрали военную форму и посадили в «одиночки»

Арестованные за вторжение на территорию РФ украинские моряки доставлены в следственный изолятор «Лефортово». По правилам тут находиться в военной одежде другого государства запрещено. Поэтому их переодели.

//Новости МирТесен



//Общество

В Краснодарском крае из-за непогоды на трассе заблокированы сотни автомашин

В Краснодарском крае из-за непогоды на трассе заблокированы сотни автомашин

Краснодарский край оказался во власти стихии: понижение температуры, штормы, ураганы, снегопад. Из-за непогоды на кубанских трассах края заблокированы сотни автомобилей.

//В мире

Власти Китая начали платить за "доносы" о нелегальном интернет-контенте

Власти Китая начали платить за "доносы" о нелегальном интернет-контенте

Власти Китая с субботы, 1 декабря, начали платить гражданам страны за предоставление информации специализированным органам о случаях распространения в интернете различного запрещенного контента.

//Шоу-бизнес

Мария Шукшина раскрыла суммы, которые платят за участие в ток-шоу на ТВ

Мария Шукшина раскрыла суммы, которые платят за участие в ток-шоу на ТВ

Актриса и телеведущая Мария Шукшина раскрыла суммы, которые платят за участие в разных ток-шоу на телевидении знаменитостям, их родственникам и другим участникам. Ей предлагали 15 миллионов рублей.

//Шоу-бизнес

Жена Александра Малинина в экстравагантной шубке обратила на себя внимание

Жена Александра Малинина в экстравагантной шубке обратила на себя внимание

Супруга Эмма и дочь Устинья певца Александра Малинина - настоящие модницы. Устинья с мамой путешествуют в Германии и заодно посещают местные бутики. У супруги Малинина необыкновенная шубка.

//Культура

София Ротару отказалась от участия в «Песне года» из-за военного положения

София Ротару отказалась от участия в «Песне года» из-за военного положения

Сегодня в спорткомплексе «Олимпийский» пройдет музыкальная премия «Песня года». Среди участников была заявлена София Ротару, но ее представитель сообщил, что певица выступать не будет.

//Общество

Эксперты рассказали, как выбирать мандарины

Эксперты рассказали, как выбирать мандарины

Эксперты объяснили, как правильно выбирать мандарины. Плоды должны быть свежими, чистыми, цельными и здоровыми.

//Новости партнеров

//Армия

Видео, как вертолет доставлял Су-24 в Кронштадт

Видео, как вертолет доставлял Су-24 в Кронштадт

В Сети опубликованы кадры уникальной операции по доставке с аэродрома "Пушкин" в Кронштадт самолета Су-24 при помощи вертолета Ми-26. Им управляли летчики авиационного полка Западного военного округа в Санкт-Петербурге.

//В мире

Священники канонической УПЦ вызваны в СБУ на допрос

Священники канонической УПЦ вызваны в СБУ на допрос

Около 20 священников Ровенской епархии и неуточненное число Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) вызвали сегодня на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ).

//Общество

ЕС хочет разорвать партнерство с Россией

ЕС хочет разорвать партнерство с Россией

Европарламент анонсировал проект резолюции о разрыве партнерских отношений с Российской Федерации. В документе говорится о продлении экономических санкций, которое намечено в декабре. Кроме того, Европа планирует разорвать действие соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Кремлем.

//В мире

Порошенко объявил начало сборов резервистов в украинских областях

Порошенко объявил начало сборов резервистов в украинских областях

Сборы резервистов начались в регионах Украины, где введено военное положение, заявил сегодня украинский лидер Петр Порошенко. "Будут проведены учебные сборы с резервистами и территориальной обороной", - сообщил он.

//Общество

Певица Валерия поразила поклонников своим стильным нарядом

Певица Валерия поразила поклонников своим стильным нарядом

Известная певица Валерия в минувшую пятницу, 30 декабря, поразила поклонников своим стильным нарядом. Фанаты знаменитости отметили, что артистка выглядит прекрасно и идет в ногу с модой.

//Общество

Глава украинского Минздрава призвала бороться со СПИДом по телефону

Глава украинского Минздрава призвала бороться со СПИДом по телефону

Скандально известная министр украинского здравоохранения Ульяна Супрун призвала бороться с ВИЧ с помощью мобильного приложения. Чиновник порекламировала программу для смартфона.

//Общество

В Италии не могут осудить националиста за убийство журналиста на Донбассе

В Италии не могут осудить националиста за убийство журналиста на Донбассе

Рассказ свидетелей продолжался более двух часов. На скамье подсудимых боец националистического добробата Виталий Марков. Он был задержан, когда приехал в Италию к матери, и теперь проходит фигурантом уголовного дела об обстреле группы журналистов в селе Андреевка

//В мире

Порошенко: "пальцы веером" Московский патриархат расставлять больше не будет

Порошенко: "пальцы веером" Московский патриархат расставлять больше не будет

Петр Порошенко заявил, что в случае получения автокефалии он гарантирует конституционное право на свободу вероисповедания, но ни при каких обстоятельствах не позволит УПЦ "расставлять пальцы веером".

//Новости СМИ2

//Общество

Открытый Порошенко с пафосом киевский аэроэкспресс сломался на следующий день

Открытый Порошенко с пафосом киевский аэроэкспресс сломался на следующий день

Из вагона вышли два пассажира и печально побежали с вещами вдоль заснеженных путей. Они опаздывали на самолет и очень надеялись, что аэроэкспресс «Киев — Борисполь» доставит вовремя. Такую картинку показал один из украинских телеканалов.

//В мире

Видео, как президент Аргентины чуть не расплакался на концерте для лидеров G20

Видео, как президент Аргентины чуть не расплакался на концерте для лидеров G20

Президент Аргентины Маурисио Макри еле сдержался, чтобы не пустить слезу после окончания представления, которое подготовил для лидеров G20 театр "Колон". Позже он объяснил свои эмоции.

//Экономика

ОПЕК призывает сократить добычу нефти

ОПЕК призывает сократить добычу нефти

Комитет ОПЕК призвал сократить добычу нефти на 1,3 миллиона баррелей в сутки по отношению к уровню октября текущего года. Это предлагается сделать для того, чтобы избежать чрезмерного предложения.

//В мире

Путин и Меркель позавтракали в Буэнос-Айресе

Путин и Меркель позавтракали в Буэнос-Айресе

Российский лидер Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель позавтракали в отеле Буэнос-Айреса. Немецкий политик прибыла на встречу в гостиницу под названием Alvear Palace, где остановился глава РФ.

//Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как детей обрадовал первый снег

Максим Галкин показал, как детей обрадовал первый снег

Максим Галкин опубликовал видеоролик, запечатлевший, как он гуляет с Лизой и Гарри во дворе замка, лепит с ними снежки и катается на аргамаке с горки, чуть не угодив в забор.

//Наука

Онкологи назвали продукты, которые могут вызвать рак

Онкологи назвали продукты, которые могут вызвать рак

Ученые проанализировали результаты исследований и выяснили, какие продукты могут вызвать рак. Эксперты Всемирной организации здравоохранения заявили, что от онкологии умирает каждый шестой житель Земли.

//Общество

В Екатеринбурге школьники на соревнованиях стреляли по фото генерала США

В Екатеринбурге школьники на соревнованиях стреляли по фото генерала США

В Екатеринбурге школьники расстреляли портрет американского генерала Роберта Скейлза. Организатором соревнования по стрельбе из винтовки выступил фонд "Содействия беспризорникам".

//В мире

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Джорджа Буша-старшего

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Джорджа Буша-старшего

Президент Российской Федерации Владимир Путин в субботу, 1 декабря, выразил соболезнования в связи с кончиной 41-го американского лидера Джорджа Буша-старшего. Политик ушел из жизни минувшей ночью.

//В мире

В ходе землетрясения на Аляске участок трассы провалился вместе с машиной

В ходе землетрясения на Аляске участок трассы провалился вместе с машиной

В ходе землетрясения на Аляске участок трассы провалился вместе с легковым автомобилем. Согласно последней информации, происшествие случилось вечером в минувшую пятницу, 30 ноября, в районе Анкориджа.

//Общество

В Киеве назвали число россиян, которые не смогли въехать на Украину за три дня

В Киеве назвали число россиян, которые не смогли въехать на Украину за три дня

В Госпогранслужбе Украины сегодня назвали количество граждан России, которые не смогли попасть на украинскую территорию в последние три дня, с момента вступления в силу закона о военном положении.

//Общество

"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве в ночь на воскресенье

"Желтый" уровень опасности объявлен в Москве в ночь на воскресенье

В Московском регионе в ночь на воскресенье, 2 декабря, был объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Соответствующую информацию в первый день зимы предоставили специалисты метеослужбы.

//В мире

В Париже на Елисейских полях задержали около 60 человек

В Париже на Елисейских полях задержали около 60 человек

На Елисейских полях в Париже увеличилось количество граждан, задержанных в ходе акции протеста движения "желтых жилетов". Согласно последней информации, это число приблизилось к шестидесяти.

//Общество

Стало известно о нововведениях при сдаче экзамена на права в России

Стало известно о нововведениях при сдаче экзамена на права в России

В российских автошколах рассказали о нововведении в рамках сдачи экзамена на водительские права. Будущих водителей будут учить ездить по автомагистралям на максимально разрешенной скорости.

//В мире

В Совфеде назвали эпоху Джорджа Буша-старшего "пиком доверия" между РФ и США

В Совфеде назвали эпоху Джорджа Буша-старшего "пиком доверия" между РФ и США

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что эпоха 41-го американского президента Джорджа Буша-старшего была "пиком доверия" между Россией и США.

//Происшествия

Названы имена погибших и пострадавших в ДТП под Красноярском

Названы имена погибших и пострадавших в ДТП под Красноярском

Названы имена погибших и пострадавших в ДТП под Красноярском, где на трассе Дудинка - Алыкель - Норильск микроавтобус с юными спортсменами врезался в грузовой автомобиль. Погибли водитель микроавтобуса и тренер.

//Культура

Актер Валентин Гафт заявил, что для него любой день может стать последним

Актер Валентин Гафт заявил, что для него любой день может стать последним

83-летний актер Валентин Гафт, которые в течение нескольких лет страдает от болезни Паркинсона, заявил, что доживает свой век. Артист, однако, хочет работать, пока у него есть силы на свое любимое дело.

//Происшествия

В Керченском проливе произошло столкновение двух кораблей

В Керченском проливе произошло столкновение двух кораблей

Сегодня стало известно, что в Керченском проливе произошло столкновение двух кораблей. Согласно последней информации осведомленных источников, данный инцидент произошел в минувшую пятницу, 30 ноября.

//В мире

Путин на саммите G20 в Аргентине призвал реформировать ВТО

Путин на саммите G20 в Аргентине призвал реформировать ВТО

Президент РФ Владимир Путин на саммие "Большой двадцатки" в Аргентине заявил о необходимости реформирования Всемирной торговой организации (ВТО). Его поддержали европейцы и другие выступающие.

//В мире

Парижская полиция применила против митингующих слезоточивый газ

Парижская полиция применила против митингующих слезоточивый газ

Сотрудники парижской полиции применили слезоточивый газ в отношении граждан, которые протестуют против повышения цен на бензин. В субботу в столице Франции проходят акции "желтых жилетов".

//Общество

В ПФР рассказали, какие изменения в 2019 году ждут пенсионеров

В ПФР рассказали, какие изменения в 2019 году ждут пенсионеров

Глава ПФР Антон Дроздов на пленуме Союза пенсионеров России рассказал, что ожидает российских пенсионеров в 2019 году. По его словам, законопроект об индивидуальном пенсионном капитале будет принят в следующем году.

//В мире

СМИ: радиоактивный груз обнаружен в порту Одессы

СМИ: радиоактивный груз обнаружен в порту Одессы

Контейнер с радиоактивным грузом был обнаружен в Одесском морском порту. Согласно последней информации, в рамках пограничного осмотра сработала стационарная система радиационного контроля.

//В мире

ЕП подготовил проект резолюции с требованием остановить "Северный поток – 2"

ЕП подготовил проект резолюции с требованием остановить "Северный поток – 2"

Европарламент накануне подготовил проект резолюции об отношениях с Российской Федерацией. В данном документе содержится требование остановить строительство газопровода "Северный поток – 2".

//Шоу-бизнес

Джулия Робертс возбудила поклонников грудью шестого размера

Джулия Робертс возбудила поклонников грудью шестого размера

Голливудская актриса, обладательница "Оскара" Джулия Робертс удивила своих поклонников, продемонстрировав грудь шестого размера. Звезда легендарного фильма "Красотка" завела Instagram.

//В мире

Эксперт оценил предложение депутата Рады не пускать на Украину российских женщин

Эксперт оценил предложение депутата Рады не пускать на Украину российских женщин

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько оценил предложение украинского политика Андрея Тетерука запретить въезд на территорию Украины российским женщинам.

//Происшествия

Подростки-спортсмены пострадали в ДТП в Таймырском районе

Подростки-спортсмены пострадали в ДТП в Таймырском районе

Серьезное ДТП произошло утром в Таймырском районе Красноярского края. Дети-спортсмены ехали на микроавобусе Volkswagen на соревнования по борьбе в Норильск. Погибли два человека. 6 детей пострадали.

//В мире

В НАТО назвали Джорджа Буша-старшего "архитектором" эпохи после холодной войны

В НАТО назвали Джорджа Буша-старшего "архитектором" эпохи после холодной войны

В субботу, 1 декабря, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался о кончине 41-го президента США Джорджа Буша-старшего. Он назвал политика "архитектором" эпохи после холодной войны.

//В мире

В Париже проходят акции протеста, закрыты семь станций метро

В Париже проходят акции протеста, закрыты семь станций метро

Утром в субботу, 1 декабря, в Париже проходят акции протеста движения "желтых жилетов". Согласно последней информации, в столице Франции в настоящий момент закрыты сразу семь станций метро.

//Общество

Что изменится для жителей России с 1 декабря

Что изменится для жителей России с 1 декабря

Какие важные изменения ждут россиян с 1 декабря 2018 года. С 1 декабря водители смогут получать биометрические водительские права. Получить цифровой документ можно в подразделениях Госавтоинспекции.

//Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Стриженовой поразила пользователей сети своими вокальными данными

Дочь Екатерины Стриженовой поразила пользователей сети своими вокальными данными

Семнадцатилетняя дочь телеведущей Екатерины Стриженовой поразила пользователей сети своими вокальными данными. Александра опубликовала в сторис короткую видеозапись, на которой исполняет песню.

//Происшествия

Три казанских школьника отравились крысиным ядом

Три казанских школьника отравились крысиным ядом

В одной из школ Казани три ученика отравились крысиным ядом. Согласно последней информации источников, дети нашли гранулы в одном из помещений учебного заведения, после чего попробовали их на вкус.

//В мире

Экономист объяснил, чего стоит ожидать от Киева

Экономист объяснил, чего стоит ожидать от Киева

Украина собирается расторгнуть в одностороннем порядке около 40 соглашений с Россией. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала «1+1».

//Шоу-бизнес

Юлия Пересильд показала свои дочек

Юлия Пересильд показала свои дочек

Актриса театра и кино Юлия Пересильд показала свои дочек. Пересильд опубликовала в Инстраграм фото с девочками Анечкой и Машей и со знаменитым тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой.

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