Видео, как президент Аргентины чуть не расплакался на концерте для лидеров G20

Президент Аргентины Маурисио Макри еле сдержался, чтобы не пустить слезу после окончания представления, которое подготовил для лидеров G20 театр "Колон". Позже он объяснил свои эмоции.

Все зрители и главы государств по окончании гала-концерта стоя аплодируют артистам, на видео и фото, опубликованных в соцсетях, видно, что Макри еле сдерживается от нахлынувших чувств. Его супруга Хулиана Авада, улыбаясь, его успокаивает. Глава государства в Twitter объяснил свои эмоции гордостью за Аргентину и ее народ.