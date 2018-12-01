Видео, как президент Аргентины чуть не расплакался на концерте для лидеров G20
1 декабря 2018, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Аргентины Маурисио Макри еле сдержался, чтобы не пустить слезу после окончания представления, которое подготовил для лидеров G20 театр "Колон". Позже он объяснил свои эмоции.
Все зрители и главы государств по окончании гала-концерта стоя аплодируют артистам, на видео и фото, опубликованных в соцсетях, видно, что Макри еле сдерживается от нахлынувших чувств. Его супруга Хулиана Авада, улыбаясь, его успокаивает. Глава государства в Twitter объяснил свои эмоции гордостью за Аргентину и ее народ.
ORGULLOSO DE LA ARGENTINA Y DE LOS ARGENTINOS pic.twitter.com/gkCMUat5T0— Mauricio Macri (@mauriciomacri) 1 декабря 2018 г.