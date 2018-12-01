Путин и Меркель позавтракали в Буэнос-Айресе

Российский лидер Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель позавтракали в отеле Буэнос-Айреса. Немецкий политик прибыла на встречу в гостиницу под названием Alvear Palace, где остановился глава РФ.

Владимир Путин тепло поприветствовал Ангелу Меркель и пригласил ее к столу. Президент России также поинтересовался, какие у канцлера ФРГ дальнейшие планы в рамках саммита "Большой двадцатки", передает РИА "Новости".

Известно, что сам завтрак проходил без журналистов. На встрече присутствовали помощник российского лидера Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков и шерпа России в "Большой двадцатке" Светлана Лукаш. С немецкой стороны на завтраке находились пресс-секретарь канцлера ФРГ Стеффен Зайберт, глава Федерального ведомства печати и информации, советник по внешнеполитическим вопросам Германии Ян Хеккер, а также руководитель департамента экономики, финансов и энергетической политики в ведомстве канцлера, шерпа страны в G20 Ларс-Хендрик Реллер.