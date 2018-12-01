В Париже на Елисейских полях задержали около 60 человек

На Елисейских полях в Париже увеличилось количество граждан, задержанных в ходе акции протеста движения "желтых жилетов". Согласно последней информации, это число приблизилось к шестидесяти.

В парижской префектуре полиции уже подтвердили данную информацию о количестве задержанных, сообщает в субботу, 1 декабря, телеканал BFMTV.

Предполагается, что сегодня в 14.00 по местному времени (16.00 по Москве) в столице Франции начнется масштабная демонстрация, однако люди начали собираться на Елисейских полях с утра. В настоящий момент сотрудники полиции проверяют у всех сумки, а также изучают документы, удостоверяющие личность.