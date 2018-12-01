Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что эпоха 41-го американского президента Джорджа Буша-старшего была "пиком доверия" между Россией и США.

По мнению сенатора, политик, который ушел из жизни минувшей ночью, искренне стремился наладить отношения с СССР, а впоследствии и с Российской Федерацией.

На своей страничке в социальной сети Facebook Косачев отметил, что именно при Джордже Буше-старшем в 1991 году был подписан Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1), а через два года подписали и СНВ-2. Политик также заметил, что в рамках встречи американского лидера с главой РФ Борисом Ельциным в феврале 1992 года было сделано заявление о том, что Россия и США больше не считают друг друга потенциальными врагами.