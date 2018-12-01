Путин на саммите G20 в Аргентине призвал реформировать ВТО

Президент РФ Владимир Путин на саммие "Большой двадцатки" в Аргентине заявил о необходимости реформирования Всемирной торговой организации (ВТО).

Министр экономического развиия Максим Орешкин рассказал, что позицию Путина поддержали участники второго рабочего заседания лидеров G20. "Президент России заявил о том, что на площадке "двадцатки" нужно реформировать ВТО. Эту позицию полностью поддержали европейцы, а также другие выступающие",— цитирует Орешкина РИА Новости.

Реформировать ВТО ранее призвали страны-участицы июньского саммита G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.