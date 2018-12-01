Парижская полиция применила против митингующих слезоточивый газ

Сотрудники парижской полиции применили слезоточивый газ в отношении граждан, которые протестуют против повышения цен на бензин. В субботу в столице Франции проходят акции "желтых жилетов".

К настоящему моменту стычки митингующих с полицейскими произошли неподалеку от Триумфальной арки. Активисты якобы попытались захватить контрольно-пропускной пункт, расположенный у входа в зону акции протеста, вследствие чего один человек был задержан, передает телеканал LCI.

Впоследствии еще два француза были задержаны за незаконное ношение оружия, сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на столичную префектуру полиции.