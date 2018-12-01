СМИ: радиоактивный груз обнаружен в порту Одессы

Контейнер с радиоактивным грузом был обнаружен в Одесском морском порту. Согласно последней информации, в рамках пограничного осмотра сработала стационарная система радиационного контроля.

Отмечается, что система сработала в ходе проверки контейнера с грузом абразивных материалов, который перевозил автомобиль, передает РИА "Новости".

Позже в процессе исследования уровня гамма–излучения контейнера стало известно, что он превышает естественный фон в 10 раз. К настоящему моменту данный груз уже доставлен на специальную стоянку. Контейнер впоследствии более тщательно изучат специалисты.