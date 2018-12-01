Эксперт оценил предложение депутата Рады не пускать на Украину российских женщин

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько оценил предложение украинского политика Андрея Тетерука запретить въезд на территорию Украины российским женщинам.

Эксперт убежден, что такие предложения демонстрируют русофобию, которая в настоящий момент достигает "шизофренического уровня". Безпалько отметил, что это состояние развивается на фоне предвыборной кампании действующего президента Украины Петра Порошенко и провокаций, которые политик инициирует, передает RT.

Российский политик полагает, что подобные предложения, вероятно, будут поступать в дальнейшем. Он также иронически заметил, что в скором времени могут запретить въезд пожилым людям и детям. Богдан Безпалько заметил, что от подобных мер страдает в большей мере украинская сторона.