Столтенберг отметил, что после того, как опустился железный занавес, миру потребовались политики с волей и собственным видением. Джордж Буш-старший был именно таким деятелем, который воспользовался моментом и фактически сформировал историю, передает издание "Известия".

Генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что бывшего президента США запомнят в качестве одного из "архитекторов" того времени.

Напомним, Джордж Буш-старший минувшей ночью ушел из жизни в возрасте 94 лет.