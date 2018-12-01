В НАТО назвали Джорджа Буша-старшего "архитектором" эпохи после холодной войны
1 декабря 2018, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]
Столтенберг отметил, что после того, как опустился железный занавес, миру потребовались политики с волей и собственным видением. Джордж Буш-старший был именно таким деятелем, который воспользовался моментом и фактически сформировал историю, передает издание "Известия".
Генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что бывшего президента США запомнят в качестве одного из "архитекторов" того времени.
Напомним, Джордж Буш-старший минувшей ночью ушел из жизни в возрасте 94 лет.