В Париже проходят акции протеста, закрыты семь станций метро

Утром в субботу, 1 декабря, в Париже проходят акции протеста движения "желтых жилетов". Согласно последней информации, в столице Франции в настоящий момент закрыты сразу семь станций метро.

Люди выступают против грядущего повышения цен на топливо. Первые акции начались во Франции еще 17 ноября, а неделю назад в протестных мероприятиях приняли участие более 100 тысяч человек. Тогда в столице страны на Елисейских полях были серьезные беспорядки.

В настоящий момент в Париже закрыты станции подземки "Франклин-Рузвельт", "Георг V", "Клемансо", "Конкорд", "Тюильри", "Шарль де Голль — Этуаль", а также "Аржантин", передает РИА "Новости".