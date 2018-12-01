Экономист объяснил, чего стоит ожидать от Киева

Украина собирается расторгнуть в одностороннем порядке около 40 соглашений с Россией. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала «1+1».

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак пояснил, о каких соглашениях может пойти речь, передает НСН.

«Это может быть, например, соглашение по Азовскому морю, хоть они здесь на него не ссылаются. Но судя по предыдущим действиям украинской власти, они вполне на это способны: не продлили Договор дружбы, почему бы теперь не расторгнуть этот. Было бы, наверное, логично, но опять же неразумно с точки зрения интересов Украины», — заметил он.