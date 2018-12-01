Барак Обама о кончине Джорджа Буша-старшего: Америка потеряла патриота

Бывший президент США Барак Обама утром в субботу, 1 декабря, выразил соболезнования в связи с кончиной 41-го американского лидера Джорджа Буша-старшего. Политик ушел из жизни минувшей ночью.

Обама подчеркнул, что Америка потеряла патриота и "скромного служителя". По словам экс-президента США, сердца людей сегодня наполнены не только печалью, но и благодарностью за все те годы, которые Джордж Буш-старший провел на посту президента и за то время, которое он преданно служил своей стране, передает РИА "Новости".

По словам Барака Обамы, его мысли сегодня с семьей Буш и всеми людьми, которых в тот или иной момент "вдохновил пример Джорджа и Барбары".