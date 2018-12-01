В Средиземном море российские фрегаты провели ночную тренировку

Минувшей ночью в Средиземном море фрегаты Черноморского флота "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" провели тренировку. Об этом сообщил глава отдела информационного обеспечения ЧФ РФ капитан второго ранга Алексей Рулев.

Подчеркивается, что корабли Черноморского флота провели ночные учебные маневры в Средиземном море, в рамках которых передавали друг другу световые сигналы вместо использования специальных средств связи, передает утром в субботу, 1 декабря, РИА "Новости".

Уточняется, что экипажи отработали метод скрытности плавания, в рамках которого суда постоянно находились на связи в режиме радиомаскировки. Для обмена информацией использовались светосигнальные фонари.