В США пассажирский самолет потерял обшивку двигателя во время перелета

В США пассажирский самолет авиакомпании Frontier Airlines потерял обшивку двигателя во время перелета. Воздушное судно вылетело из аэропорта Лас-Вегаса в Тампу в минувшую пятницу, 30 ноября.

На борту Airbus 320 находился 171 пассажир и 6 членов экипажа. Согласно последней информации, через несколько минут после вылета люди увидели в иллюминатор, что у двигателя отрывается обшивка. Они незамедлительно сообщили об этом бортпроводникам, передает издание USA Today.

Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт. В результате случившегося никто не пострадал. Причины инцидента устанавливаются.