Джордж Буш-младший рассказал о своем отце

Сын Джорджа Буша-старшего, 43-й президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш-младший рассказал, каким был его покойный отец. Политик скончался в ночь на субботу, 1 декабря, на 95-м году жизни.

По словам сына экс-президента, Джордж Буш-старший был благороднейшим человеком и лучшим отцом, о котором могут просить сын или дочь, передает РИА "Новости".

Отметим, что соболезнования в связи с кончиной политика к настоящему моменту выразили действующий президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания, которые назвали Джорджа Буша-старшего великим человеком, вдохновлявшим поколения американцев служить своей родине.