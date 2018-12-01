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Джордж Буш-младший рассказал о своем отце
1 декабря 2018, 10:13 [ «Аргументы Недели» ]
Сын Джорджа Буша-старшего, 43-й президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш-младший рассказал, каким был его покойный отец. Политик скончался в ночь на субботу, 1 декабря, на 95-м году жизни.
По словам сына экс-президента, Джордж Буш-старший был благороднейшим человеком и лучшим отцом, о котором могут просить сын или дочь, передает РИА "Новости".
Отметим, что соболезнования в связи с кончиной политика к настоящему моменту выразили действующий президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания, которые назвали Джорджа Буша-старшего великим человеком, вдохновлявшим поколения американцев служить своей родине.
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