Климин: закрытие портов - возможный ответ на инцидент в Керченском проливе

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что обсуждается возможность закрытия ряда украинских портов для российских судов после инцидента с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе.

Депутат Рады Тетерук призвал запретить въезд на Украину женщинам-россиянкам

Ранее соратница канцлера Германии Ангелы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр выдвинула идею закрыть европейские и американские порты для российских кораблей. "Если подтвердится, что агрессия исходила от России, должен быть дан ясный ответ", — сказала Крамп-Карренбауэр в интервью агентству Рейтер. По её словам, закрытие портов для России могло бы стать ответом на захват трёх украинских кораблей вместе с членами экипажей.

В эфире украинского телеканала "Интер" Климкин рассказал об обсуждении Украиной с ее международными партнерами возможности запретить российским судам заходить в некоторые порты из-за событий в Керченском проливе.

"Одна из идей, о которых мы говорим: не запускать российские суда в некоторые порты, в которые идут из Азовского или Черного моря, или пускать не все и ограничить все контакты, которые в принципе возможны", — сказал глава украинского МИД.

По его словам, Киев договаривается сейчас с международными партнерами об усилении антироссийских санкций.