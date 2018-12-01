Климин: закрытие портов - возможный ответ на инцидент в Керченском проливе
1 декабря 2018, 10:02 [ «Аргументы Недели» ]
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что обсуждается возможность закрытия ряда украинских портов для российских судов после инцидента с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе.
Ранее соратница канцлера Германии Ангелы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр выдвинула идею закрыть европейские и американские порты для российских кораблей. "Если подтвердится, что агрессия исходила от России, должен быть дан ясный ответ", — сказала Крамп-Карренбауэр в интервью агентству Рейтер. По её словам, закрытие портов для России могло бы стать ответом на захват трёх украинских кораблей вместе с членами экипажей.
В эфире украинского телеканала "Интер" Климкин рассказал об обсуждении Украиной с ее международными партнерами возможности запретить российским судам заходить в некоторые порты из-за событий в Керченском проливе.
"Одна из идей, о которых мы говорим: не запускать российские суда в некоторые порты, в которые идут из Азовского или Черного моря, или пускать не все и ограничить все контакты, которые в принципе возможны", — сказал глава украинского МИД.
По его словам, Киев договаривается сейчас с международными партнерами об усилении антироссийских санкций.