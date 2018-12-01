Бывший президент США Джордж Буш — старший умер на 95-м году жизни ночью 30 ноября. О кончине бывшего президента Соединенных Штатов пишут сегодня американский СМИ.

Джордж Буш-старший был 41 - м президентом Соединенных Штатов Америки с 1989 по 1993 год. Газета The Washington Post написала, что Джордж Буш — старший скончался в пятницу, 30 ноября, в США. Подробности причин его смерти пока неизвестны.

Супруга Буша-старшего Барбара Пирс скончалась ранее в этом году.

Напомним, их сын - Джордж Буш-младший - был 43-м президентом США, другой сын - Джеб Буш - занимал пост губернатора Флориды.