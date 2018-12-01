В сети появилось фото, как Меркель летела на саммит G20 регулярным рейсом

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Аргентину на саммит "Большой двадцатки" бизнес-классом регулярного рейса. Меркель опоздала в Буэнос-Айрес на встречу с лидерами G20 на один день. В сети появилось фото политика в авиалайнере.

С самолетом Ангелы Меркель произошло ЧП, она пропустит день саммита G20

Немецкий канцлер с трудом добиралась в Аргентину. Правительственный самолет в положенный срок вылетел из Берлина в Буэнос-Айрес, но из-за ЧП на борту авиалайнера развернулся через час и незапланированно сел в Кельне.

Канцлер Германии была вынуждена лететь регулярным рейсом Мадрид — Буэнос-Айрес испанской авиакомпании Iberia.

В сети попали фото, как Меркель осторожно заходит в салон, рассматривая других пассажиров бизнес-класса.

Меркель опоздала на саммит, отменены несколько ее двусторонних встреч, в том числе с Дональдом Трампом.

Правительство Германии считает, что поломка самолета канцлера страны Ангелы Меркель могла иметь криминальный след.