Депутат Рады Тетерук призвал запретить въезд на Украину женщинам-россиянкам

Замглавы фракции «Народный фронт», депутат Верховной рады Андрей Тетерук призвал запретить въезд на Украину женщинам- россиянкам. Нардеп предложил ограничить въезд на Украину российским женщинам после того, как Петр Порошенко ограничил въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.

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По мнению Тетерука, Украина должна ввести визовый режим с Россией и "решить эту проблему раз и навсегда", - сообщает РИА Новости.

Нардеп считает, что россиянки могут быть шпионками. Он вспомнил Анну Чапман и Марию Бутину и заявил в эфире телеканала "Прямой": "На протяжении последних лет мы были свидетелями, как в Соединенных Штатах были задержаны именно женщины, которые шпионили на Российскую Федерацию — это и Анна Чапман, и Мария Бутина. И они успешно выполняли свою деятельность. Я не вижу смысла вводить ограничения исключительно для мужчин".

Напомним, Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам — гражданам России после инцидента в Керченском проливе. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией.

"Народный фронт" - вторая наряду с Блоком Порошенко фракция правящей коалиции в Верховной раде Украины.