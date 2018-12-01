Трамп пообещал встретиться с Путин и уверяет, что у них отличные отношения

Президент США Дональд Трамп заявил об «очень хороших отношениях» с президентом РФ Владимиром Путиным и сказал, что их встреча обязательно состоится. На саммите G20, проходящем в Аргентине журналисты задали Трампу вопрос о встрече с российским лидером. Путин и Макрон встретились "на полях" саммита G20

«Я встречусь с ним. Я думаю, что у нас очень хорошие отношения. Я думаю, что у нас будут очень хорошие отношения с Россией, Китаем и всеми остальными», — сказал глава американского Белого дома в 30 ноября в интервью радиостанции «Голос Америки».

Но Трамп подчеркнул, что сейчас не подходящее время для их встречи из-за инцидента с украинскими кораблями и моряками в Керченском проливе. «Я встречусь с Путиным в надлежащее время», — подчеркнул Трамп.

Как сообщили ранее журналисты из пресс-пула Белого дома, которые сопровождают главу государства в поездке в Аргентину, Трамп заявил, что не уверен в том, обменяется ли он любезностями с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе саммита G20.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите G20 между собой не общались, но поприветствовали друг друга, - передает ТАСС. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что Путин и Трамп «поздоровались», но не уточнил, было ли это рукопожатие.

На полях саммита «Группы двадцати» уже состоялась встреча Владимира Путина с Президентом Франции Эммануэлем Макроном.