Киев запретил иностранным журналистам въезд в Крым

МИД Украины после "горячих дебатов" объявил о запрете иностранным журналистам въезжать на территорию Крыма и Донбасса. Об этом сообщила заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова.

"Речь идет пока о 30 днях, поэтому мы надеемся на понимание иностранных коллег, и что это не повлияет на освещение вопросов Украины", - сказала она, передает ТАСС. Украинских журналистов запрет не касается.