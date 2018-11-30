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Киев запретил иностранным журналистам въезд в Крым
30 ноября 2018, 22:21 [ «Аргументы Недели» ]
МИД Украины после "горячих дебатов" объявил о запрете иностранным журналистам въезжать на территорию Крыма и Донбасса. Об этом сообщила заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова.
"Речь идет пока о 30 днях, поэтому мы надеемся на понимание иностранных коллег, и что это не повлияет на освещение вопросов Украины", - сказала она, передает ТАСС. Украинских журналистов запрет не касается.
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