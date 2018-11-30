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Разведка ДНР: Киев планирует масштабное наступление
30 ноября 2018, 18:47 [ «Аргументы Недели» ]
Подразделения ВС Украины концентрируются на мариупольском направлении для масштабного наступления в декабре, рассказал замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, киевские силовики планируют начать наступление для выхода на границу с Российской Федерацией. По этой причине они стягивают на юго-восток Украины артиллерию, передает ДАН.
Басурин отметил, что в настоящий момент на мариупольском направлении сосредоточились три бригады вооруженных сил Украины, которые готовят бросок в районе Новоазовска в начале декабря.
На передний край наступления будут брошены элитные подразделения десантников и морских пехотинцев ВСУ. По мнению Басурина, такое намерение вне всяких сомнений является крупной тактической ошибкой.
"Это говорит о полной некомпетентности Сергея Наева (глава объединенного оперштаба ВСУ – прим. ред.), который ради преданности Порошенко и любви к самопиару готов жертвовать личным составом ради достижения сомнительных целей", - считает он.
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