Разведка ДНР: Киев планирует масштабное наступление

Подразделения ВС Украины концентрируются на мариупольском направлении для масштабного наступления в декабре, рассказал замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, киевские силовики планируют начать наступление для выхода на границу с Российской Федерацией. По этой причине они стягивают на юго-восток Украины артиллерию, передает ДАН.

Басурин отметил, что в настоящий момент на мариупольском направлении сосредоточились три бригады вооруженных сил Украины, которые готовят бросок в районе Новоазовска в начале декабря.

На передний край наступления будут брошены элитные подразделения десантников и морских пехотинцев ВСУ. По мнению Басурина, такое намерение вне всяких сомнений является крупной тактической ошибкой.

"Это говорит о полной некомпетентности Сергея Наева (глава объединенного оперштаба ВСУ – прим. ред.), который ради преданности Порошенко и любви к самопиару готов жертвовать личным составом ради достижения сомнительных целей", - считает он.