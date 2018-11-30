Эксперт назвал закрытие украинской границы опасным для бизнеса

Как сообщалось ранее, Украина запретила въезд на территорию страны для граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Проехать на территорию страны можно будет только в ситуациях «гуманитарного характера», таких, как, например, похороны родственника.

Как сообщает НСН, омбудсмен по защите прав малого и среднего бизнеса Виктор Ермаков отметил, что из-за этого решения пострадают не только люди, но и бизнес.

«Конечно, это решение ударит по бизнесменам. Многие индивидуальные предприниматели, особенно в части торговли продовольственными и другими товарами, работают сами и транспортируют сами. Сейчас перекроют всё», - отметил он.