Украина ввела процедуру собеседования для иностранцев на въезде в страну

Госпогранслужба Украины вводит процедуру индивидуального собеседования для всех иностранцев, пересекающих границу страны. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко. Украина запретила въезд на территорию страны российским мужчинам

В частности, для граждан Российской Федерации, по его словам, будет проводиться "усиленное интервьюирование". Отмечается, что в задачи пограничников будет входить выделение группы риска.

В эту группу будут входить люди, которые могут иметь отношение к различного рода "дестабилизационным" действиям внутри страны. Особо будут проверяться предыдущие поездки иностранных граждан.

Под запрет на въезд на территорию Незалежной могут попасть любые граждане: "В каждом отдельном случае может приниматься отдельно исключительное решение", - уточнил Демченко.

Напомним, ранее АН сообщали, что Государственная пограничная служба Украины с четверга, 29 ноября, закрыла въезд в Крым со своей территории для всех иностранных граждан.