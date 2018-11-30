Украина ввела процедуру собеседования для иностранцев на въезде в страну
30 ноября 2018, 17:19 [ «Аргументы Недели» ]
Госпогранслужба Украины вводит процедуру индивидуального собеседования для всех иностранцев, пересекающих границу страны. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко.
В частности, для граждан Российской Федерации, по его словам, будет проводиться "усиленное интервьюирование". Отмечается, что в задачи пограничников будет входить выделение группы риска.
В эту группу будут входить люди, которые могут иметь отношение к различного рода "дестабилизационным" действиям внутри страны. Особо будут проверяться предыдущие поездки иностранных граждан.
Под запрет на въезд на территорию Незалежной могут попасть любые граждане: "В каждом отдельном случае может приниматься отдельно исключительное решение", - уточнил Демченко.
Напомним, ранее АН сообщали, что Государственная пограничная служба Украины с четверга, 29 ноября, закрыла въезд в Крым со своей территории для всех иностранных граждан.