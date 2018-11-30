Американист: Трамп отменил встречу с Путиным из-за внутриполитической игры

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине. Об этом он сообщил в своём Twitter.

Научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын считает, что Трамп отменил встречу по своим личным мотивам, пишет НСН.

«Отмена встречи играет на руку Трампу с точки зрения внутренней политики и для демократов, и для республиканцев, которые традиционно выступают против того, чтобы Трамп вёл какие-то личные переговоры с российским президентом. Если вспомнить встречу, которая состоялась летом, после неё Трамп был подвергнут достаточно жёсткой критике со стороны конгрессменов, и тех, и других», — заключил Кислицын.