Вассерман указал вероятные места следующих провокаций Порошенко против России
30 ноября 2018, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]
Российской Федерации следует быть готовой к новым провокациям со стороны украинских властей. Такое мнение в разговоре с представителями СМИ озвучил Анатолий Вассерман, отечественный политический консультант.
Как отметил аналитик, президенту соседнего государства Петру Порошенко необходимо продлить действие военного положения, поэтому нужно ждать следующих антироссийских провокаций. Они могут произойти в Донбассе и Крыму, процитировало Вассермана сетевое издание ФАН.
На прошлой неделе украинские моряки вторглись в территориальные воды РФ и были задержаны российскими силовиками. Инцидент в Керченском проливе дал основание Киеву объявить военное положение на один месяц.
Ранее сегодня сообщалось, что политолог Евгений Филиндаш рассказал об опасных последствиях, которыми грозит для экономики Украины продолжение конфронтации с Москвой.