Вассерман указал вероятные места следующих провокаций Порошенко против России

Российской Федерации следует быть готовой к новым провокациям со стороны украинских властей. Такое мнение в разговоре с представителями СМИ озвучил Анатолий Вассерман, отечественный политический консультант.

Как отметил аналитик, президенту соседнего государства Петру Порошенко необходимо продлить действие военного положения, поэтому нужно ждать следующих антироссийских провокаций. Они могут произойти в Донбассе и Крыму, процитировало Вассермана сетевое издание ФАН.

На прошлой неделе украинские моряки вторглись в территориальные воды РФ и были задержаны российскими силовиками. Инцидент в Керченском проливе дал основание Киеву объявить военное положение на один месяц.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Евгений Филиндаш рассказал об опасных последствиях, которыми грозит для экономики Украины продолжение конфронтации с Москвой.