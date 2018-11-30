Киевский волонтер сообщила об обострении ситуации в Донбассе и новых потерях ВСУ

В Киеве приземлился самолет, доставивший украинских военных, которые получили тяжелые ранения в зоне боевых действий на востоке страны. Соответствующий пост разместила в одной из социальных сетей Наталья Юсупова, волонтер, оказывающая помощь Вооруженным силам Украины.

Юсупова, которую процитировало издание «Русская весна», написала, что ситуация в Донбассе обостряется, ВСУ несут потери в боестолкновениях практически каждый день. Количество раненых силовиков, прибывших в украинскую столицу, волонтер раскрывать не стала, сославшись на действующее в настоящее время в стране военное положение.

Ранее в пятницу сообщалось, что бывший сотрудник разведки Израиля Яков Кедми назвал причину нереальности нового наступления ВСУ против самопровозглашенных республик Донбасса. По мнению Кедми, киевские власти боятся организовывать данную операцию.