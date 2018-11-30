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США требуют от России выполнения морской конвенции, которую сами не подписали
30 ноября 2018, 13:52 [ «Аргументы Недели» ]
Из-за инцидента с украинскими судами в Черном море у Керченского пролива президент США Дональд Трамп отменил даже запланированную встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным на G20 в Аргентине. Но эта история имеет историческое объяснение.
На уровне генетической памяти американцы придерживаются своего, особого морского права, всё позволяющего американским судам на море и в океане, но требующего от остального мира строго выполнения Конвенции ООН по морскому праву, вступившей в силу 16 ноября 1994 года. Которую, кстати, сами США не подписали. Не подписали её Иран, Ливия и Северная Корея.
США придерживаются своих собственных взглядов на пользование мировым океаном, оформленных в 1979 году при президенте Джимми Картере, в так называемую Программу свободного мореплавания (Freedom of Navigation program). Вкратце эту программу можно описать как беспредел на море.
В 1986-м году американские крейсер УРО «Йорктаун» и эсминец «Кэрон» вторглись в территориальные воды СССР на 6 миль и пробыли там 2 часа 21 минуту. Видимо, эти лавры и вдохновили украинцев повторить американский заплывчик. Однако за американскими морскими понятиями стоят 11 атомных авианосцев, 14 стратегических ракетоносцев и под 60 других подводных атомоходов, почти сотня крейсеров и эсминцев с «Томагавками» и около 3,7 тыс. самолетов и вертолетов. А за украинским флотом - несколько ржавых посудин, к которым прикоснуться то страшно, чтобы не потонули на нашей стороне.
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