Захарова: кульбиты на Украине — полная дисфункция государственного устройства

Директор Департамента информации и печати в МИД России Мария Захарова прокомментировала последние решения украинских властей, в том числе совершенного новое - введение запрет въезда на Украина мужчинам - гражданам РФ.

Украина запретила въезд на территорию страны российским мужчинам

По словам дипломата, "говорить о зеркальности просто страшно, потому что если кто-либо попробует повторить зеркально то, что происходит сейчас в Киеве, то это может привести к какому-то помешательству, а если говорить о национальных масштабах — к коллапсу, - передает RT.

Захарова объяснила: "Потому что те кульбиты, которые мы видим сегодня в Киеве и вообще на Украине, — это полностью дисфункция государственного устройства".

Как она подчеркнула, последние решения являются "следствием диких телодвижений руководства Украины".