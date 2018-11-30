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Захарова: кульбиты на Украине — полная дисфункция государственного устройства

30 ноября 2018, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]

Захарова: кульбиты на Украине — полная дисфункция государственного устройства
фото с сайта МИД РФ

Директор Департамента информации и печати в МИД России Мария Захарова прокомментировала последние решения украинских властей, в том числе совершенного новое - введение запрет въезда на Украина мужчинам - гражданам РФ.

Украина запретила въезд на территорию страны российским мужчинам

Украина запретила въезд на территорию страны российским мужчинам

  "Отвечать зеркально на все решения Киева, включая запрет на въезд российским мужчинам, нецелесообразно", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, "говорить о зеркальности просто страшно, потому что если кто-либо попробует повторить зеркально то, что происходит сейчас в Киеве, то это может привести к какому-то помешательству, а если говорить о национальных масштабах — к коллапсу, - передает RT.

Захарова объяснила: "Потому что те кульбиты, которые мы видим сегодня в Киеве и вообще на Украине, — это полностью дисфункция государственного устройства".

Как она подчеркнула, последние решения являются "следствием диких телодвижений руководства Украины".

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