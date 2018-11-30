Предсказаны опасные для экономики Украины последствия продолжения конфликта с РФ

Продолжение конфликта с Российской Федерацией грозит Украине опасными экономическими последствиями. Соответствующую точку зрения озвучил Евгений Филиндаш, киевский политический эксперт.

Аналитик отметил, что в настоящее время РФ активно занимается прокладкой газопроводов в обход территории Украины. Через два года начнет действовать «Северный поток-2», также достраивается «Турецкий поток». Согласно прогнозу Филиндаша, если киевскому руководству не удастся нормализовать отношения с Москвой, Украина лишится статуса транзитного государства. Это приведет к потере миллиардов долларов, которые ежегодно получает бывшая советская республика, процитировал эксперта сайт «ПолитНавигатор».

Ранее в пятницу сообщалось, что аналитик из КНР Чэн Хунган объяснил невозможность начала полномасштабных боевых действий между Россией и Украиной.