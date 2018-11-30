СМИ: власти Германии пытаются найти криминальный след в поломке лайнера Меркель

Правительство Германии считает, что поломка самолета канцлера страны Ангелы Меркель могла иметь криминальный след. Об этом в пятницу сообщило немецкое ежедневное издание Rheinische Post. С самолетом Ангелы Меркель произошло ЧП, она пропустит день саммита G20

В газете отмечается, что поломка носит беспрецедентный характер. Самолет вынужден был вернуться в аэропорт Кельна, несмотря на близость ВПП Амстердама: в Нидерландах полоса в условиях поломки излишне короткая.

Сидевший за штурвалом "самый опытный капитан авиации" пожаловался на невидимые доселе сбои в системе связи. В итоге, посадить самолет удалось лишь благодаря высокопрофессиональным действиям капитана лайнера.

Кроме того, как отмечается, Меркель в поездке сопровождал ее заместитель Олаф Шольц, на дом которого в Гамбурге накануне было совершено нападение. Неизвестные закидали здание банками с краской и подожгли покрышки.

В свете всего вышесказанного, данный инцидент будет изучаться как "криминальный". При этом в органах безопасности подчеркнули, что расследование будет вестись "по всем направлениям", сообщает издание.