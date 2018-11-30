Председатель Комиссии Совета Федерации Алексей Пушков высказался по поводу отмены американским президентом Дональдом Трампом встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая могла состояться в рамках саммита G20 в Аргентине. Сенат США принял резолюцию, осудив действия России в Керченском проливе

По мнению плитика, "отмена Трампом встречи с Путиным под явно надуманным предлогом показывает, что США не настроены на серьезный диалог с Россией". "Арест трёх украинских кораблей и моряков несоизмеримы по значению с такими темами, как судьба ДРСМД или урегулирование в Сирии", - подчеркнул Алексей Пушков.

Сенатор опубликовал пост в Твиттер: "Отмена Трампом встречи с Путиным под явно надуманным предлогом показывает, что США не настроены на серьезный диалог с Россией. Арест трёх украинских кораблей и моряков несоизмеримы по значению с такими темами, как судьба ДРСМД или урегулирование в Сирии".

После всречи с какими политиками Дональд Трамп решил отменить встречу с Владимиром Путиным? Он перед объявлением своего решения проводил встречи с госсекретарем Майком Помпео, советником по нацбезопасности Джоном Болтоном и главой аппарата Белого дома Джоном Келли.