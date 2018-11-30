Экс-разведчик назвал причину нереальности нового наступления Киева на Донбасс

Украинский президент Петр Порошенко не пойдет на осуществление наступательной операции против непризнанных республик Донбасса после введения военного положения. Такое мнение высказали бывший израильский разведчик Яков Кедми и российский эксперт Сергей Михеев.

Возобновление полномасштабных боевых действий в зоне конфликта на востоке Украины позволило бы Порошенко отменить выборы президента, однако политик на реализацию данного сценария не решится, процитировало Якова Кедми ФБА «Экономика сегодня». Как полагает экс-разведчик, руководитель соседнего государства опасается потерпеть поражение, так как не рассчитывает на помощь Запада.

Политолог Сергей Михеев отметил, что логичным шагом киевской власти после введения на Украине военного положения было бы провоцирование конфликта, который послужил бы предлогом для продления действия данного режима. При этом нового наступления на Донбасс аналитик не ждет. В случае неудачи операции Петр Порошенко «может потерять все», поэтому он не хочет рисковать, считает Михеев.