В США министры образования, финансов и торговли - самые богатые чиновники, согласно сведениям в налоговых декларациях этих чиновников правительства президента США Дональда Трампа. Министр образования США Бетси Девос и ее супруг в прошлом году заработали не менее 59,4 миллионов долларов, - сообщает kp.ru.

Суммарный доход трех самых богатых министров при правительстве Трампа в 2017 году составил порядка 150 миллионов долларов.

На втором месте после министра образования - глава минфина Стивен Мнучин, получивший 41,6 млн долларов.









Министр торговли Уилбур Росс за прошлый год получил доход 47 миллиона долларов.









По данным издания Politico, большая часть доходов этих министров состоит из вырученных за продажу активов средств. Также они зарабатывали на дивидендах, приросте капитала и получении процентов по счетам.

Все американские чиновники должны были передать свои налоговые декларации за прошлый год еще 15 мая, но сведения об этих трех министрах не были преданы огласке. Изданию пришлось делать прямой запрос, чтобы получить информацию об их доходах.