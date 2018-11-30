Сенат США принял резолюцию, осудив действия России в Керченском проливе

Американский сенат принял резолюцию, осуждающую "провокационные действия" России против кораблей в ВМС Украины в Керченском проливе. Сенаторы единогласно проголосовали и призвали освободить арестованных украинских моряков. Глава МИД Украины Климкин выступил за разрыв 40 соглашений с Россией

Авторы документы - республиканец Рон Джонсон и представитель в сенате от Демократической партии Крис Мерфи.

"Мы решительно осуждаем любые военные действия, предпринятые Россией, чтобы в одностороннем порядке переписать международные правила",— заявил американский сенатор Рон Джонсон.

Американские политики подчеркнули, что признают территориальную целостность Украины. В резолюции сената США указано, что конфронтация у берегов Крыма, который считают принадлежащим Украине, дестабилизирует ситуацию в регионе и ведет к дальнейшей эскалации, сообщает The Hill. Сенат Американские политики призвали членов международного сообщества объединиться в противостоянии действиям России в Керченском проливе, отметив, что они ущемляют ключевые принципы международного права, затрагивающие все нации.