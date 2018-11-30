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Сенат США принял резолюцию, осудив действия России в Керченском проливе

30 ноября 2018, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

Сенат США принял резолюцию, осудив действия России в Керченском проливе
фото: pixabay.com

Американский сенат принял резолюцию, осуждающую "провокационные действия" России против кораблей в ВМС Украины в Керченском проливе. Сенаторы единогласно проголосовали и призвали освободить арестованных украинских моряков. 

Глава МИД Украины Климкин выступил за разрыв 40 соглашений с Россией

Глава МИД Украины Климкин выступил за разрыв 40 соглашений с Россией

Авторы документы - республиканец Рон Джонсон и представитель в сенате от Демократической партии Крис Мерфи.
"Мы решительно осуждаем любые военные действия, предпринятые Россией, чтобы в одностороннем порядке переписать международные правила",— заявил американский сенатор Рон Джонсон.

Американские политики подчеркнули, что признают территориальную целостность Украины. В резолюции сената США указано, что конфронтация у берегов Крыма, который считают принадлежащим Украине, дестабилизирует ситуацию в регионе и ведет к дальнейшей эскалации, сообщает The Hill. Сенат Американские политики призвали членов международного сообщества объединиться в противостоянии действиям России в Керченском проливе, отметив, что они ущемляют ключевые принципы международного права, затрагивающие все нации.

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Компания Трампа планировала подарить Путину пентхаус в Тауэр-Трамп в Москве

Компания Трампа планировала подарить Путину пентхаус в Тауэр-Трамп в Москве

На самом деле это была больше попытка заработать. Компания Трампа планировала подарить пентхаус стоимостью 50 млн долларов в Тауэр-Трамп в Москве. О планах сделать такой подарок сообщила BuzzFeed News. Издание цитирует признание личного адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна.

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Украина запретила въезд на территорию страны российским мужчинам

Украина запретила въезд на территорию страны российским мужчинам

Госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны гражданам Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом сообщил глава украинской погранслужбы.

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Пушков высказался об отмене встречи Трампа с Путиным: "надуманный предлог"

Пушков высказался об отмене встречи Трампа с Путиным: "надуманный предлог"

Алексей Пушков высказался по поводу отмены американским президентом Дональдом Трампом встречи с российским лидером Владимиром Путиным, которая могла состояться в рамках саммита G20 в Аргентине.

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Cмоленские губернатор и мэр вступили в публичную перепалку

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В США министры образования, финансов и торговли - самые богатые чиновники, согласно сведениям в налоговых декларациях этих чиновников, правительства президента США Дональда Трампа.

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Москвичи выложили в сеть видеозапись, как овца чуть не парализовала движение по Московской кольцевой автодороге (МКАД). Инцидент на МКАД произошел в утренние часы, когда народ спешил на работу.

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В связи с объявленным военным положением Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение об отмене запланированном на 23 декабря плебисците. На этот день были запланированы выборы мэров и депутатов в десяти украинских областях.

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В ЛНР озвучили подробности провалившейся вылазки бойцов ВСУ против ополченцев

В ЛНР озвучили подробности провалившейся вылазки бойцов ВСУ против ополченцев

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В массовом ДТП на трассе М-5 под Челябинском погибли пять человек

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В украинском Вознесенске пожилого мужчину заживо залили цементом

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ЧП произошло с самолетом канцлера Германии Ангелы Меркель по пути на саммит G20 в Аргентину 29 ноября. Самолет Меркель совершил вынужденную посадку в Кельне через час после вылета из Берлина.

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Глава МИД Украины Климкин выступил за разрыв 40 соглашений с Россией

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Финансовый рынок оценил запись Трампа в 25 копеек

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Самый толстый мальчик на планете похудел на центнер

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Замначальника подмосковной таможни задержан за взятку

В Москве за взятку в 11 миллионов задержан замначальника таможни, сообщили в пресс-службе столичного межрегионального следственного управления на транспорте. Следователи возбудили уголовное дело.

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Фанат выбежал на поле и напал на Глушакова во время матча Лиги Европы

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На 71-й минуте матча Лиги Европы "Спартак"-"Рапид" выбежавший на поле болельщик напал на капитана красно-белых Дениса Глушакова. За Дениса заступились партнеры по команде.

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В четверг, 29 ноября «Спартак» на своем поле «Открытие Арена» принял «Рапид»(Австрия) в рамках пятого тура встречи группы G группового этапа Лиги Европы Главный арбитр встречи Павел Гиль (Польша).

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Кто повлиял на решение Трампа отменить встречу с Путиным

Кто повлиял на решение Трампа отменить встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп решил отменить встречу с Владимиром Путиным после беседы с госсекретарем Майком Помпео, советником по нацбезопасности Джоном Болтоном и главой аппарата Белого дома Джоном Келли.

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Песков прокомментировал отмену встречи Путина и Трампа

Песков прокомментировал отмену встречи Путина и Трампа

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В Краснодаре мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии

В Краснодаре мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии

В Краснодаре неизвестный сегодня открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии. При стрельбе пострадали двое сотрудников Росгвардии. Нападавший ответным огнем был ликвидирован.

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Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным

Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным

Американский лидер Дональд Трамп сообщил в Twitter, что принял решение отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным. Такое решение связано с инцидентом в Керченском проливе.

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Эксперт объяснил, почему россияне мечтают о социальной поддержке

Более 73% россиян выступили "за" идею введения безусловного базового дохода. Таковы данные доклада, подготовленного в рамках проекта European Social Survey (ESS). Россия заняла второе место в Европе после Литвы по уровню поддержки идеи введения государственных выплат каждому гражданину.

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СБУ заявила о перехвате разговоров российских летчиков

СБУ заявила о перехвате разговоров российских летчиков

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что якобы перехватили радиообмен российской авиации в начале провокации кораблей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Аудиозаписи опубликованы на сайте ведомства.

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Когда Трамп примет решение о встрече с Путиным

Когда Трамп примет решение о встрече с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита лидеров стран "Группы двадцати" (G20) в Аргентине, скорее всего, состоится.

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Глава МИД ФРГ прокомментировал инцидент в Керченском проливе

Глава МИД ФРГ прокомментировал инцидент в Керченском проливе

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Украина запретила иностранцам въезд в Крым

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) с 29 ноября закрыла въезд в Крым со своей территории для всех иностранных граждан. С четверга границу с Крымом могут пересекать только граждане Украины.

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