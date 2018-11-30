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В ЛНР озвучили подробности провалившейся вылазки бойцов ВСУ против ополченцев
30 ноября 2018, 09:05 [ «Аргументы Недели» ]
Военнослужащие Вооруженных сил Украины осуществили новую вылазку против ополченцев ЛНР, которая обернулась провалом и потерями личного состава. Подробности происшествия озвучили в Народной милиции республики.
По словам спикера ведомства Андрея Марочко, накануне вечером диверсионная группа ВСУ в составе двадцати человек попыталась скрытно подобраться к позициям защитников самопровозглашенного государства, расположенным возле села Сокольники. Ополченцам не пришлось вступать в бой с противником, так как киевские силовики подорвались на минах. Согласно данным, оказавшимся в распоряжении Народной милиции, в ходе неудачного рейда погибли не менее пяти военных ВСУ, еще восемь получили ранения, пишет сайт «Новороссия».
Ранее эксперт Олег Бондаренко спрогнозировал, что Киев может использовать химическое оружие и обвинить в этом республики Донбасса.
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