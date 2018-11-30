С самолетом Ангелы Меркель произошло ЧП, она пропустит день саммита G20

ЧП произошло с самолетом канцлера Германии Ангелы Меркель по пути на саммит G20 в Аргентину 29 ноября.

Самолет Меркель совершил вынужденную посадку в Кельне через час после вылета из Берлина. Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным

На открытие саммита G20 в Буэнос-Айресе немецкий канцлер не успела. По данным немецкого издания Spiegel, технический сбой на правительственном авиалайнере затронул все системы, отвечающие за связь самолета с землей.

Пилот самолета Ангелы Меркель отправил аварийный код 7600 через 20 минут после вылета. Этот код применяется для того, чтобы сигнализировать о потере надежной связи с авиадиспетчерами, - сообщает газета Die Welt.

Во время полета один из бортпроводников сообщил о некоем инциденте, в связи с которым Меркель подумала, что речь идет о каком-то происшествии в Германии, - сообщается ФБА "Экономика сегодня".

Немецкий канцлер прокомментировала авиапроисшествие. Меркель утверждает, что инцидент, помешавший ей вовремя прибыть на саммит G20 в Буэнос-Айрес, не свидетельствуют о ненадежности правительственных самолетов, используемых для перевозки первых лиц ФРГ.

Меркель подчеркнула, что речь идет об одном единичном случае, который не должен будет отразиться на обслуживании всех правительственных перелетов, в надежности которых не может быть сомнений.

Она похвалила экипаж судна за профессионализм.