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С самолетом Ангелы Меркель произошло ЧП, она пропустит день саммита G20
30 ноября 2018, 07:55 [ «Аргументы Недели» ]
ЧП произошло с самолетом канцлера Германии Ангелы Меркель по пути на саммит G20 в Аргентину 29 ноября.
Самолет Меркель совершил вынужденную посадку в Кельне через час после вылета из Берлина.
На открытие саммита G20 в Буэнос-Айресе немецкий канцлер не успела. По данным немецкого издания Spiegel, технический сбой на правительственном авиалайнере затронул все системы, отвечающие за связь самолета с землей.
Пилот самолета Ангелы Меркель отправил аварийный код 7600 через 20 минут после вылета. Этот код применяется для того, чтобы сигнализировать о потере надежной связи с авиадиспетчерами, - сообщает газета Die Welt.
Во время полета один из бортпроводников сообщил о некоем инциденте, в связи с которым Меркель подумала, что речь идет о каком-то происшествии в Германии, - сообщается ФБА "Экономика сегодня".
Немецкий канцлер прокомментировала авиапроисшествие. Меркель утверждает, что инцидент, помешавший ей вовремя прибыть на саммит G20 в Буэнос-Айрес, не свидетельствуют о ненадежности правительственных самолетов, используемых для перевозки первых лиц ФРГ.
Меркель подчеркнула, что речь идет об одном единичном случае, который не должен будет отразиться на обслуживании всех правительственных перелетов, в надежности которых не может быть сомнений.
Она похвалила экипаж судна за профессионализм.
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