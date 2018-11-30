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В Сети попало видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки

30 ноября 2018, 07:40 [ «Аргументы Недели» ]

В Сети попало видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки
фото: pixabay.com

В сети опубликована видеозапись очевидцев, на которой якобы запечатлены действия сирийских противовоздушных комплексов во время нанесения ракетного удара под Дамаском.  Очевидцы засняли момент запуска одной из зенитных ракет, а также, предположительно, момент перехвата в небе над Дамаском ракеты. На кадрах слышны разрывы, а в небе видны вспышки.

Ранее источник в органах безопасности Сирии заявил РИА Новости, что южнее Дамаска комплексами ПВО страны были сбиты израильский военный самолет и четыре ракеты. Но вскоре информация была опровергнута.

Представитель израильских военных назвал информацию о потере самолета ВВС Израиля в Сирии слухами.
В официальном Twitter пресс-секретаря армии Израиля Авичая Адрея появилась информация о том, что "срочные сообщения об израильском самолете или воздушном ударе Израиля — ложные".

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