В Сети попало видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки

В сети опубликована видеозапись очевидцев, на которой якобы запечатлены действия сирийских противовоздушных комплексов во время нанесения ракетного удара под Дамаском. Очевидцы засняли момент запуска одной из зенитных ракет, а также, предположительно, момент перехвата в небе над Дамаском ракеты. На кадрах слышны разрывы, а в небе видны вспышки.

Ранее источник в органах безопасности Сирии заявил РИА Новости, что южнее Дамаска комплексами ПВО страны были сбиты израильский военный самолет и четыре ракеты. Но вскоре информация была опровергнута.

Представитель израильских военных назвал информацию о потере самолета ВВС Израиля в Сирии слухами.

В официальном Twitter пресс-секретаря армии Израиля Авичая Адрея появилась информация о том, что "срочные сообщения об израильском самолете или воздушном ударе Израиля — ложные".