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Новоизбранный президент Грузии Зурабишвили не намерена сотрудничать с Россией
30 ноября 2018, 07:29 [ «Аргументы Недели» ]
Саломе Зурабишвили, избранная президентом Грузии объявила, что не собирается возобновлять сотрудничество с Россией. По словам Саломе Зурабишвили, Грузия занимает "проевропейскую позицию".
Новый президент Грузии назвала ошибкой мнения о том, что она намерена "балансировать". "Это фейк ньюc", - отметила Зурабишвили в интервью "Русской службе Би-би-си", подчеркнув, что она "никогда не говорила о взаимодействии с Россией".
Грузинский политик пояснила свою точку зрения: "Пока Россия ведет себя так, как сейчас, с учетом того, что происходит на линии оккупации, где похищают людей, с учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что все это означает, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству", - сообщает URA.ru.
Грузия считает признание независимости Абхазии и Южной Осетии оккупацией России.
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