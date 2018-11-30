Новоизбранный президент Грузии Зурабишвили не намерена сотрудничать с Россией

Саломе Зурабишвили, избранная президентом Грузии объявила, что не собирается возобновлять сотрудничество с Россией. По словам Саломе Зурабишвили, Грузия занимает "проевропейскую позицию". Эксперт высказался о победе Зурабишвили на выборах президента Грузии

Новый президент Грузии назвала ошибкой мнения о том, что она намерена "балансировать". "Это фейк ньюc", - отметила Зурабишвили в интервью "Русской службе Би-би-си", подчеркнув, что она "никогда не говорила о взаимодействии с Россией".

Грузинский политик пояснила свою точку зрения: "Пока Россия ведет себя так, как сейчас, с учетом того, что происходит на линии оккупации, где похищают людей, с учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что все это означает, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству", - сообщает URA.ru.

Грузия считает признание независимости Абхазии и Южной Осетии оккупацией России.