Видео, как выглядит полностью окутанный плотным туманом китайский город
29 ноября 2018, 22:37 [ «Аргументы Недели» ]
Очевидец заснял вид на столицу китайской провинции Нанкин, окутанную густым туманом, с высоты почти 400 метров при помощи беспилотника. Почти все здания в городе оказались полностью скрыты.
Такая погода привела к отмене рейсов, видимость на трассах составила не более 50 метров, метеорологи предупредили о повышенной опасности в четыре балла из четырех, сообщает Daily Mail. На видео можно разглядеть только 450-метровый небоскреб Zifeng и несколько высотных зданий.