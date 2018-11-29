Видео, как выглядит полностью окутанный плотным туманом китайский город

Очевидец заснял вид на столицу китайской провинции Нанкин, окутанную густым туманом, с высоты почти 400 метров при помощи беспилотника. Почти все здания в городе оказались полностью скрыты.

Такая погода привела к отмене рейсов, видимость на трассах составила не более 50 метров, метеорологи предупредили о повышенной опасности в четыре балла из четырех, сообщает Daily Mail. На видео можно разглядеть только 450-метровый небоскреб Zifeng и несколько высотных зданий.