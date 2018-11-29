Самый толстый мальчик на планете похудел на центнер

Четырнадцатилетний житель Индонезии по имени Михир Джаин, в прошлом весивший 237 килограммов, сумел сбросить почти сто из них. Кроме хирургического вмешательства ему в этом помогла диета.

Джаин не мог ходить из-за своего веса. Ожирение послужило причиной развития у него диабета, повышенного кровяного давления и даже проблем с дыханием. Он сумел пройти по улице только этим летом, в конце июня. В апреле этого года мальчик перенес операцию по шунтированию желудка, а после этого сел на строгую диету. Месяц назад Михир впервые посетил кинотеатр, сообщает издание Daily Mail.

Мальчик собирается худеть и дальше и «похудеть до нормальных размеров, чтобы делать больше нормальных вещей».