Вашадзе итоги выборов президента Грузии не признает

Оппозиционный кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе заявил, что не признает итоги выборов, по данным второго тура которых побеждает независимый кандидат Саломе Зурабишвили.

" У нас нет президента", - заявил Вашадзе на собрании сторонников, передает РИА Новости. Выборы грузинского лидера он назвал "криминальным фарсом".

Ранее политолог и журналист Игорь Гвритишвили в четверг высказался о победе Саломе Зурабишвили на выборах президента Грузии.