Захарова прокомментировала заявление Меркель о принципах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова канцлера Германии Ангелы Меркель, заявившей, что Берлин «придерживается принципов» в отношении санкций против России.

«В германских экономических кругах все чаще звучат призывы к улучшению отношений с Россией и снятию санкций. Однако речь идет о принципах. С помощью санкций мы можем что-то объяснить», - процитировала Мария Захарова заявление Ангелы Меркель, сделанное ею на открытии третьего германо-украинского экономического форума в Берлине.

Мария Захарова напомнила, что в недавнем прошлом американские спецслужбы были уличены в прослушивании канцлера ФРГ, что является примером нелегальной разведывательной деятельности, с которой Европа, согласно декларируемым «принципам», мириться не может.

«И что? Что было сделано канцлером ФРГ «из принципа»? Какие санкции были приняты в отношении Вашингтона, чтобы «что-то объяснить» США? Сколько американских дипломатов выслано из ФРГ?», - поинтересовалась Мария Захарова.

Другим примером представитель МИД РФ назвала Надежду Савченко, в отношении которой Берлин также в свое время занимал «принципиальную позицию». «Дня не проходило в ФРГ без разговоров, как она «томится в российских застенках». А сейчас, когда она томится в застенках киевского режима, кто-нибудь помнит #FreeSavchenko?», - написала Захарова в своем фейсбуке, добавив, что подобных примеров она может привести бесконечное количество.