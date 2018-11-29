В СБУ сообщили об участии своих экс-сотрудников в задержании украинских военных

Заместитель главы СБУ Олег Фролов сообщил о том, что в задержании украинских военных в Керченском проливе принимали участие бывшие сотрудники службы безопасности. Следствие устанавливает всех причастных к захвату. Парламентарий рассказал о готовящейся Украиной «главной провокации» против РФ

Имен двух экс-сотрудников замглавы СБУ не назвал.

Украина намерена попросить Турцию закрыть Босфорский пролив для прохождения российских судов, заявил ранее командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко на конференции по морской безопасности.